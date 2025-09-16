Les écoutes hors drive time renforcent la valeur de la radio

La radio conserve une stabilité remarquable dans le temps. Les données Nielsen montrent des niveaux d’audience constants au fil de l’année, avec de légères hausses au printemps. Même durant les grandes semaines de fêtes (Thanksgiving, Noël, Memorial Day), la radio maintient une portée hebdomadaire identique à la moyenne, atteignant 77 à 78% des adultes.

Contrairement aux perceptions, 58% de l’écoute de la radio a lieu en dehors des tranches du matin et de l’après-midi. L’allocation idéale des investissements se répartit ainsi : 22% du lundi au vendredi entre 06h et 10h, 26% entre 10h et 15h, 20 % entre 15h et 19h, 7% entre 19h et minuit, 20% le week-end et 5% la nuit. Les milieux de journée et les week-ends constituent donc des temps d’exposition majeurs.