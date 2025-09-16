Les écoutes hors drive time renforcent la valeur de la radio

-
-
-
-
-
Edison Research ("Share of Ear" Q2 2024 – Q1 2025) confirme la prépondérance de la radio : 68% des écoutes audio financées par la publicité sont consacrées à l’AM/FM, loin devant les podcasts (20%), Spotify (5%) et Pandora (5%). Chez les 25-54 ans, la radio pèse 62% des écoutes, les podcasts 25%. Chez les Hispaniques, la radio représente 56 % et les podcasts 27%.
Une écoute régulière, y compris en période de fêtes
Contrairement aux perceptions, 58% de l’écoute de la radio a lieu en dehors des tranches du matin et de l’après-midi. L’allocation idéale des investissements se répartit ainsi : 22% du lundi au vendredi entre 06h et 10h, 26% entre 10h et 15h, 20 % entre 15h et 19h, 7% entre 19h et minuit, 20% le week-end et 5% la nuit. Les milieux de journée et les week-ends constituent donc des temps d’exposition majeurs.
Quatre niveaux de campagnes radio
Les analyses Nielsen Commspoint démontrent qu’un rééquilibrage de 20 à 30% des budgets TV et digitaux vers l’AM/FM radio génère un gain de reach de 40 à 75% pour le même investissement. Parmi les 18-49 ans, l’intégration de la radio fait bondir la couverture de 29 à 48%. La radio apparaît ainsi comme le média le plus efficace en termes d’incrément, devant le digital (+ 12 points) et la CTV (+ 5 points).
Une complémentarité avec le digital et la TV
L’ajout de l’AM/FM radio à un plan TV + digital élève la portée totale au-delà de 225 millions de personnes (+24 % de reach). Chez les téléspectateurs légers, la radio procure 2,5 fois plus de couverture incrémentale que le digital. Elle reste le média de masse capable d’apporter, en volume, l’équivalent de 50 millions de contacts supplémentaires répétés au moins trois fois.
Les données réunies par Cumulus Media et Westwood One rappellent que la radio hertzienne demeure une pierre angulaire de tout plan média audio. Avec sa part dominante dans l’audio financé par la publicité, sa régularité saisonnière, son efficacité hors "drive times" et ses gains de reach inégalés, elle s’impose comme le média incontournable pour amplifier l’efficacité des stratégies cross-audio et cross-média...