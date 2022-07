Les écoliers réalisent leurs émissions sur Radio Avallon

Accompagnés de Maria et Maxine, depuis la rentrée, tous les lundis, sur les temps périscolaires du soir, les élèves ont pu participer à des ateliers d’initiation à la pratique radiophonique, proposés par Maria Da Silva, Journaliste. Les élèves ont choisi d'inviter des acteurs locaux et de les questionner sur leurs métiers, de créer des rubriques consacrées aux sports ou encore à la prévention routière.

"Atelier Radio Junior", un rendez-vous qui propose une lecture pédagogique de l'actualité. Ces ateliers reposent sur l’écoute collective du journal radio et les échanges entre élèves. Un seul objectif : comprendre l’articulation d’une émission radio en repérant les différents sujets.