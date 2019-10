"Les combattantes" : le nouveau podcast RTL Originals

Dans le nouveau podcast "Les Combattantes", réalisé et présenté par Marielle Fournier, quatre femmes d’âges et d’horizons différents racontent leur combat face à cette maladie qui a bouleversé leur vie. Elles confient, au fil des épisodes, leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs. Elles se livrent avec beaucoup de sincérité sur la réalité du cancer du sein. Des témoignages forts et nécessaires pour évoquer cette maladie, à retrouver chaque semaine, depuis ce 1er octobre.

"Les Combattantes" est un podcast RTL Originals est produit en partenariat avec l’association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !" sous la direction d'Antoine Daccord. Quatre épisodes de 20 minutes à écouter tous les mardis sur RTL.fr, sur les plateformes numériques partenaires et sur les médias sociaux.