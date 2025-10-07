La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 7 Octobre 2025 - 07:55

Les Musicales du Groupe M6 et les radios québécoises en Une de La Lettre Pro de la Radio


Le numéro 178 de La Lettre Pro de la Radio est disponible dès ce mardi 7 octobre. En Une : Tristan Jurgensen, directeur des Musicales Fun Radio et RTL2, et Angelica Carrero, directrice de l’ARCQ (Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec). À l’intérieur : un Top 5 news, des chiffres clés, des études exclusives et bien d’autres bonnes choses autour de l’actualité de la radio et de l’audio digital. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !



Chaque mardi, depuis le 9 septembre, les professionnels reçoivent dans leur boîte mail un condensé de l’actualité radio, podcast et audio digital. Disponible uniquement en version numérique, cet hebdomadaire (lire ICI) met à l’honneur chaque semaine deux personnalités du secteur. Pour le recevoir, il suffit de s’inscrire en ligne. Les articles complets, réservés aux abonnés, sont publiés dans leur intégralité sur le site lalettre.pro.

Par ailleurs, le site propose des contenus 100% exclusifs, dont 70% accessibles uniquement sur abonnement, fixé à 29,90 € par mois. Cet abonnement inclut l’accès à l’ensemble des articles premium et archives, la newsletter quotidienne Ne partez pas encore, la lecture en ligne des hebdos, ainsi que le dépôt gratuit et illimité d’offres d’emploi (valeur 88 € par annonce). L’abonnement est individuel et lié à une adresse e-mail professionnelle, avec une option complémentaire à 5 € par mois et par utilisateur pour les structures souhaitant élargir l’accès.
Pour soutenir notre travail et choisir la formule adaptée, c’est ICI.

Tags : La Lettre Pro de la Radio, magazine



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


