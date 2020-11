Les Indés Radios soutiennent la vie économique locale

Malgré des difficultés économiques et les mesures sanitaires qui bousculent leur organisation, les radios des Indés Radios maintiennent leurs antennes et se posent en partenaire incontournable du commerce local. À travers des initiatives éditoriales et publicitaires, les radios indépendantes démontrent la force de la proximité au profit de l’économie locale, de l’emploi et de l’activité économique des territoires. Partout en France, des radios donnent la parole aux commerçants et restaurateurs et informent les auditeurs de leurs initiatives pour contribuer à maintenir le commerce local et soutenir l’emploi.