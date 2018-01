Les Indés Radios renouvellent leur partenariat avec The Voice

Le groupement compte engagé " The Voice Unplugged" : deux showcases qui seront organisés par des radios en région courant avril. À travers ces concerts le public pourra aller à la rencontre de talents de la saison 7. Les Indés Radios produiront également "Dans les coulisses de The Voice", des contenus éditoriaux exclusifs pour les auditeurs. Jordan de Luxe sera le nouveau journaliste reporter des Indés Radios. Il conduira cette année les interviews "à chaud" de tous les talents et des coachs dès leur sortie de plateau. Il enregistrera également courant février une émission spéciale avec Nikos Aliagas et un talent de chaque équipe depuis le studio parisien des Indés Radios. Ces contenus seront mis en valeur sur les ondes des stations, sur leurs sites, applis et réseaux sociaux, ainsi que sur l’appli "Les Indés Radios" et la chaîne YouTube du Groupement.