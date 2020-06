Les Indés Radios partenaires du "Big Tour"

Les Indés Radios sont pour la première fois partenaires de la tournée d’été de BPI France, le "Big Tour" du 29 juillet au 19 septembre. Les Indés Radios ont conçu avec 19 radios présentes sur le littoral et à Paris un dispositif sur mesure "au plus proche des spectateurs sur les différentes étapes de la tournée mêlant éditorial, promotion et concert". Ainsi ce "Big Tour" passera par Vieux-Boucau et Biascarrosse avec la radio FGL (les 29 et 30 juillet), par Arcachon avec Wit FM et BlackBox (le 31 juillet), aux Sables d'Olonne, à Pornichet et Pornic avec RCA (les 2, 5 et 6 août), à La Rochelle avec Forum (le 2 août), à Carnac et Saint-Malo avec Radio Caroline (les 7 et 14 août) ou encore à Larmor-Plage avec Oui FM le samedi 8 août.