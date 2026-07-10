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Vendredi 10 Juillet 2026 - 11:10

Les Indés Radios confortent leur audience quotidienne avec 6 883 000 auditeurs


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Les Indés Radios enregistrent une progression de leur part d'audience lors de la vague EAR National avril-juin 2026. Le groupement, qui réunit 130 stations locales, régionales et thématiques, rassemble chaque jour 6 883 000 auditeurs, soit 12% de la population hexagonale. Sa part d'audience atteint 11.2 %, en hausse de 0.9 point par rapport à la précédente vague.



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Les Indés Radios affichent une part d'audience de 11.2%. Ce résultat correspond à un gain de 0.9 point par rapport à la précédente vague. Selon le communiqué, cette évolution figure parmi les plus fortes progressions enregistrées sur cette période. Cette progression permet au groupement de conclure la saison sur une dynamique favorable, tout en conservant sa position de première offre commerciale privée nationale en nombre d'auditeurs quotidiens.
Selon Jean-Eric Valli, président des Indés Radios : "Dans un contexte chahuté en termes d'audience, les 130 stations des Indés Radios apparaissent comme une valeur refuge. La troisième voie que nous incarnons en radio résiste, démontrant que la proximité éditoriale, musicale ou géographique est vécue par les auditeurs comme un mode d'écoute du quotidien."


Des atouts pour les annonceurs dans un contexte d'évolution des usages

Le communiqué indique également que, dans un contexte de transformation des usages médias, la diversité des formats proposés par les radios du groupement et la complémentarité de leurs antennes constituent des atouts pour les auditeurs comme pour les annonceurs recherchant une communication efficace, contextualisée et de proximité. Les Indés Radios estiment que les résultats de cette vague confirment une nouvelle fois la solidité de ce modèle.

Tags : audience, EAR National, Indés Radios, Jean-Eric Valli, Médiamétrie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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