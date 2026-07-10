Les Indés Radios confortent leur audience quotidienne avec 6 883 000 auditeurs

Les Indés Radios affichent une part d'audience de 11.2%. Ce résultat correspond à un gain de 0.9 point par rapport à la précédente vague. Selon le communiqué, cette évolution figure parmi les plus fortes progressions enregistrées sur cette période. Cette progression permet au groupement de conclure la saison sur une dynamique favorable, tout en conservant sa position de première offre commerciale privée nationale en nombre d'auditeurs quotidiens.

Selon Jean-Eric Valli, président des Indés Radios : "Dans un contexte chahuté en termes d'audience, les 130 stations des Indés Radios apparaissent comme une valeur refuge. La troisième voie que nous incarnons en radio résiste, démontrant que la proximité éditoriale, musicale ou géographique est vécue par les auditeurs comme un mode d'écoute du quotidien."

