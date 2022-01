"Les Hauts de Hurlevent" : le nouveau feuilleton de France Culture

Le feuilleton "Les Hauts de Hurlevent" a été réalisé et adapté par Juliette Heymann avec la participation d'Emmanuelle Chevrière en tant que conseillère littéraire. La musique originale est signée Denis Chouillet. Ce feuilleton s'articule autour de 10 épisodes de 30 minutes chacun, de "Wuthering Heights" au "Dénouement". Ils réunissent une trentaine de comédiens ainsi que les voix de Cécilia Dassonneville, Mathilde Choisy, Morgane Hainaux, Serge Roumy, Paul Nouhailler et Damien Paisant.

Par ailleurs, notons aussi "Le Feuilleton Correspondance de la famille Brontë" qui retrace les parcours singuliers et créatifs des quatre enfants Brontë au travers de leurs correspondances, encore jamais traduites en France. Ces 5 épisodes dessinent le portrait d’une famille hors norme.