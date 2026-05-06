La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 6 Mai 2026 - 09:00

Les Éditions Radio France publient "Mes cartes par ici les économies" avec le réseau ICI


Notez


Les Éditions Radio France publient "Mes cartes par ici les économies", un coffret conçu avec le réseau ICI et Valère Corréard, expert pouvoir d’achat des radios locales ICI. L’ensemble réunit 60 cartes illustrées et un livret destinés à accompagner les économies du quotidien à travers huit grandes thématiques liées à la consommation, au logement, au numérique ou encore aux transports.



Vous aimerez aussi
Les Éditions Radio France annoncent la publication de "Mes cartes par ici les économies", un nouveau jeu pratique développé autour des questions de budget et de consommation du quotidien. Le coffret est incarné par Valère Corréard, présenté comme "expert pouvoir d’achat du réseau des radios locales ICI".
L’ouvrage prend la forme d’une boîte réunissant 60 cartes illustrées accompagnées d’un livret explicatif. L’objectif affiché est d’aider les utilisateurs à "économiser sans bouleverser toutes leurs habitudes" grâce à des astuces simples et des actions rapides applicables au quotidien. Les contenus sont répartis en huit grandes thématiques couvrant la consommation, l’énergie, l’alimentation, l’habitation, le transport, le numérique, les loisirs et vacances ainsi que les animaux. 

Le dispositif éditorial s’inscrit dans la continuité des contenus de service régulièrement développés par les antennes locales du réseau ICI autour des problématiques de pouvoir d’achat et de vie quotidienne

Huit thématiques pour accompagner les économies du quotidien

À travers ce coffret, les Éditions Radio France proposent un format mêlant jeu pratique et accompagnement pédagogique. Les 60 cartes illustrées sont conçues pour permettre aux utilisateurs d’identifier rapidement des pistes d’économies applicables dans différents postes de dépenses. Le livret associé complète l’expérience avec des explications destinées à aider les lecteurs à repérer les principaux postes budgétaires et à construire leur propre "routine d’économie".
Le projet met particulièrement en avant des gestes simples liés à l’énergie, au numérique, aux transports ou encore à la consommation courante. Le coffret est publié sous la marque des Éditions Radio France en partenariat avec ICI Radio TV Digital et les éditions Leduc.

Tags : Éditions Radio France, ICI, Radio France, Valère Corréard



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication