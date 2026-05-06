Les Éditions Radio France publient "Mes cartes par ici les économies" avec le réseau ICI

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Les Éditions Radio France annoncent la publication de "Mes cartes par ici les économies", un nouveau jeu pratique développé autour des questions de budget et de consommation du quotidien. Le coffret est incarné par Valère Corréard, présenté comme "expert pouvoir d’achat du réseau des radios locales ICI".
L’ouvrage prend la forme d’une boîte réunissant 60 cartes illustrées accompagnées d’un livret explicatif. L’objectif affiché est d’aider les utilisateurs à "économiser sans bouleverser toutes leurs habitudes" grâce à des astuces simples et des actions rapides applicables au quotidien. Les contenus sont répartis en huit grandes thématiques couvrant la consommation, l’énergie, l’alimentation, l’habitation, le transport, le numérique, les loisirs et vacances ainsi que les animaux.
L’ouvrage prend la forme d’une boîte réunissant 60 cartes illustrées accompagnées d’un livret explicatif. L’objectif affiché est d’aider les utilisateurs à "économiser sans bouleverser toutes leurs habitudes" grâce à des astuces simples et des actions rapides applicables au quotidien. Les contenus sont répartis en huit grandes thématiques couvrant la consommation, l’énergie, l’alimentation, l’habitation, le transport, le numérique, les loisirs et vacances ainsi que les animaux.
Le dispositif éditorial s’inscrit dans la continuité des contenus de service régulièrement développés par les antennes locales du réseau ICI autour des problématiques de pouvoir d’achat et de vie quotidienne
Huit thématiques pour accompagner les économies du quotidien
À travers ce coffret, les Éditions Radio France proposent un format mêlant jeu pratique et accompagnement pédagogique. Les 60 cartes illustrées sont conçues pour permettre aux utilisateurs d’identifier rapidement des pistes d’économies applicables dans différents postes de dépenses. Le livret associé complète l’expérience avec des explications destinées à aider les lecteurs à repérer les principaux postes budgétaires et à construire leur propre "routine d’économie".
Le projet met particulièrement en avant des gestes simples liés à l’énergie, au numérique, aux transports ou encore à la consommation courante. Le coffret est publié sous la marque des Éditions Radio France en partenariat avec ICI Radio TV Digital et les éditions Leduc.
Le projet met particulièrement en avant des gestes simples liés à l’énergie, au numérique, aux transports ou encore à la consommation courante. Le coffret est publié sous la marque des Éditions Radio France en partenariat avec ICI Radio TV Digital et les éditions Leduc.