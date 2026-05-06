Les Éditions Radio France publient "Mes cartes par ici les économies" avec le réseau ICI

Les Éditions Radio France annoncent la publication de "Mes cartes par ici les économies", un nouveau jeu pratique développé autour des questions de budget et de consommation du quotidien. Le coffret est incarné par Valère Corréard, présenté comme "expert pouvoir d’achat du réseau des radios locales ICI".

L’ouvrage prend la forme d’une boîte réunissant 60 cartes illustrées accompagnées d’un livret explicatif. L’objectif affiché est d’aider les utilisateurs à "économiser sans bouleverser toutes leurs habitudes" grâce à des astuces simples et des actions rapides applicables au quotidien. Les contenus sont répartis en huit grandes thématiques couvrant la consommation, l’énergie, l’alimentation, l’habitation, le transport, le numérique, les loisirs et vacances ainsi que les animaux.