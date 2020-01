Les Dossiers #5 - La radio entre deux eaux

Un an et demi après avoir créé sa propre skill pour Alexa, Hotmix Radio constate que son audience sur ce canal reste marginale. "Mais il est hors de question de laisser tomber, assure Olivier Riou, le fondateur de la webradio. La majorité de notre audience, c’est notre site et nos applis mobiles et en deuxième position, TuneIn." 1 230 000 auditeurs en France au mois d’août. 4 600 000 dans le monde. Difficile de faire l’impasse sur les agrégateurs et Olivier Riou n’y pense pas : "Je suis d’accord sur la philosophie, mais nous sommes trop petits pour nous passer d’eux. C’est comme si sur ma Freebox je n’avais pas RMC. Pour l’expérience utilisateur, c’est mauvais. Disparaître de ces agrégateurs qui nous apportent un pourcentage d’audience relativement conséquent, c’est se tirer une balle dans le pied. Je ne peux pas disparaître de TuneIn ou de Deezer. Aujourd’hui ça n’aurait pas de sens."