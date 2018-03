Les Assises du Journalisme à écouter à la radio

Chaque jour de 9h à 20h sur Cité Radio "la radio des Assises", les auditeurs retrouveront l'info en direct avec 3 rendez-vous quotidiens : "La matinale" (de 9h à 10h, "Le 12/13" dès midi ainsi que "Le Fauteuil Club", tous les soirs à partir de 17h. La radio produira également "Le Grand Débat" en direct depuis le Palais des congrès de Tours avec Thomas Sotto, parrain de l'édition 2018 et le sociologue Jean-Maris Charron. Durant la manifestation, Cité Radio mise également sur une libre antenne présentée comme un "débat participatif" les mercredi 14 et vendredi 16 mars de 17h à 18h. Les journalistes Ligaya Morland et Stéphanie Piot donneront la parole aux invités et au public. Enfin, l'émission "Ce soir on improvise" avec Xavier Cuvier sera diffusé en direct sur Cité Radio et sur RCF Touraine, vendredi 16 mars, de 19h10 à 20h...