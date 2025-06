DAB+ : une mobilisation inédite pour la Fête de la radio 2025

Ces personnalités, issues des radios publiques, privées et associatives, se retrouvent dans une série de vidéos visant à sensibiliser les auditeurs aux atouts du DAB+. Les vidéos mettent en lumière les avantages concrets du DAB+, tels que la qualité sonore, un usage sans connexion Internet ou encore un plus grand nombre de radios accessibles.

Diffusées par toutes les radios françaises à l’occasion de la Fête de la radio, ces vidéos veulent témoigner de l’unité du secteur pour promouvoir le DAB+ et ses avantages d’écoute.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’accélération de la promotion de cette révolution, prônée par les radios. Réunies au sein d’Ensemble pour le DAB+, les radios ont engagé une vaste communication pour faire connaître cette technologie.