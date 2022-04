Les 7 Boules de Cristal sont de retour sur Radio Contact

Pour trouver l’une des 6 boules cachées, les auditeurs doivent écouter Radio Contact et être attentifs aux indices donnés sur les réseaux sociaux de Radio Contact et David Antoine. La 7e boule est à remporter par SMS en envoyant "BOULE" au 66 92. À la clé, plus de 2 000€ de cadeaux par boule trouvée et un voyage de rêve à Miami pour le grand gagnant de la finale qui se déroulera en studio le 15 avril.

Pour rappel, Radio Contact indiquent que les boules de cette opération annuelle sont attrapables sans grimper, qu'il ne faut pas creuser pour les trouver, ni se mettre en danger. Les boules ne se trouvent que dans des lieux publics.