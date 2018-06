Le service TuneIn bientôt mis en vente ?

La consommation d'audio en ligne a explosé au cours de la dernière décennie - des podcasts à la musique en passant par le sport en direct - mais peu de fournisseurs gagnent de l'argent. TuneIn n'est pas encore rentable, même si ce n'est pas loin, a déclaré Donham. Créée il y a 16 ans, TuneIn a déjà lancé quatre levées de fonds en six ans, pourrait essayer de trouver un chemin vers la rentabilité sans avoir besoin de capitaux supplémentaires, a-t-il ajouté. TuneIn a payé des millions de dollars pour les droits d'offrir des jeux en direct de la Ligue nationale de football, National Basketball Association et Major League Baseball. La société a également ajouté des livres audio, et il a commencé à commander ses propres spectacles. Seule une partie de la programmation a été couronnée de succès.

Le sport en direct a été populaire, et la société a récemment renouvelé son accord avec la NFL. TuneIn reçoit maintenant environ 50% de ses ventes des abonnements, a déclaré Donham.

TuneIn est également le service d’écoute de radio, par défaut, sur les enceintes connectées Google Home et Amazon Echo.