Targetspot annonce un partenariat exclusif de vente d'annonces audio avec TuneIn

TuneIn complète la liste des streamers audio et des pure-players du réseau de Targetspot, offrant aux marques et aux annonceurs un accès au plus grand catalogue de streaming mondial d'actualités en direct, de sports play-by-play et de radio sur n'importe quel appareil. "La combinaison des capacités de ciblage de Targetspot et du contenu diversifié de TuneIn permettra aux annonceurs de trouver le meilleur contexte possible pour diffuser leur message" indique un commiuniqué.