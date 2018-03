Le réseau Radio Campus aux Assises du journalisme de Tours

Pratique radiophonique et éducation aux médias font aussi partie du génome campusien. Dans les faits, "une radio associative est un espace d’apprentissage, un lieu dédié à la libre-pensée et au partage de savoirs" rappelle le réseau. Radio Campus encourage ainsi à construire des "objets sonores" qui essaient de mieux appréhender et comprendre le monde. Tous les ans, des milliers de personnes d’horizons divers profitent des ateliers radiophoniques dispensés par les 29 radios du réseau, et ce, partout en France. Cette année, Radio Campus Orléans, Radio MNE (Mulhouse), Radio Pulsar (Poitiers) et Radio Campus Tours animeront les ateliers aux Assises du journalisme en direction notamment de 150 élèves des collèges et lycées du Centre/Val de Loire.