Le public du SATIS choisit BCE

Dans la catégorie "production et tournage", le public a décerné la première place à la solution StudioTalk , véritable solution de production radio visuelle, TV et événementielle, récemment installée chez Fun Radio, RTL2, et RTL. StudioTalk a également été utilisé lors du salon The Spot à Lausanne ainsi que pour l’intégralité des interviews lors des Montreux Volley Masters dont la diffusion en direct sur le site Internet et les réseaux sociaux a été opérée en partenariat avec Freecaster.. "Depuis son lancement, l'engouement pour StudioTalk ne cesse de croître, nos clients soulignent une vraie solution de production et de diffusion, parfaitement adaptée au monde du broadcast tout en gardant une approche simplifiée. Ce trophée traduit bien cette volonté du marché à se tourner vers des solutions de production innovantes" a indiqué Olivier Waty, Technology & Project Director chez BCE.