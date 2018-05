Le potentiel inexploité de la publicité radio

La radio au Royaume-Uni représente 16% de la consommation médias, mais seulement 4% des revenus publicitaires. Mark Barber croit que cela est motivé par la perception, plutôt que par la raison, et pourrait expliquer pourquoi les agences ne placent pas beaucoup d’argent dans la publicité radiophonique. La recherche a montré que les attributs les plus importants d’une publicité, sont que la publicité atteigne le public au bon moment et au bon endroit, et qu’elle déclenche des réactions émotionnelles. Ce que la radio sait très bien accomplir. Pourtant ces qualités ne sont pas perçues par les annonceurs qui investissent plus sur des supports moins performants.

La radio, le deuxième média le plus efficace derrière la TV reçoit le deuxième plus bas niveau d’investissement. Pour améliorer cela, Mark Barber a exhorté les annonceurs et les agences à réévaluer leur combinaison de médias en gardant à l’esprit les données probantes, et à reconnaître que le ciblage conventionnel est toujours efficace.