Le podcast "Le Reste de son âge" poursuit son travail de collecte de mémoire

Le podcast documentaire "Le Reste de son âge" lance une nouvelle saison consacrée aux récits de guerre, d’exil et de transmission. Cette série réunit les témoignages de sept femmes et hommes âgés de 75 à 103 ans qui racontent ce que ces événements ont laissé dans leur vie plusieurs décennies après les faits. Les personnes interrogées ont connu des contextes historiques différents. Certains ont traversé la Seconde Guerre mondiale, d’autres la guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam ou encore des dictatures qui ont marqué l’Europe et l’Afrique au XXe siècle. À travers leurs récits, ils évoquent les souvenirs qui demeurent, les transmissions familiales et les conséquences durables de ces événements sur leur parcours.

Le premier épisode donne la parole à Raymond, né en 1928 dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane.

