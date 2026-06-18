La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 18 Juin 2026 - 11:55

Le podcast "Le Reste de son âge" poursuit son travail de collecte de mémoire


Notez


Le podcast documentaire "Le Reste de son âge" propose une nouvelle saison consacrée aux mémoires de guerre et d’exil. Sept femmes et hommes âgés de 75 à 103 ans y partagent leurs souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d’Algérie, de la guerre du Vietnam ou encore de régimes dictatoriaux ayant marqué l’Europe et l’Afrique au XXe siècle. Une série de témoignages qui interroge la transmission de ces expériences à travers les générations.


Le visuel du podcast documentaire "Le Reste de son âge". Une illustration de Claire Sichez qui accompagne cette nouvelle saison consacrée aux récits de guerre, d’exil et de transmission.
Le visuel du podcast documentaire "Le Reste de son âge". Une illustration de Claire Sichez qui accompagne cette nouvelle saison consacrée aux récits de guerre, d’exil et de transmission.

Vous aimerez aussi

Le podcast documentaire "Le Reste de son âge" lance une nouvelle saison consacrée aux récits de guerre, d’exil et de transmission. Cette série réunit les témoignages de sept femmes et hommes âgés de 75 à 103 ans qui racontent ce que ces événements ont laissé dans leur vie plusieurs décennies après les faits. Les personnes interrogées ont connu des contextes historiques différents. Certains ont traversé la Seconde Guerre mondiale, d’autres la guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam ou encore des dictatures qui ont marqué l’Europe et l’Afrique au XXe siècle. À travers leurs récits, ils évoquent les souvenirs qui demeurent, les transmissions familiales et les conséquences durables de ces événements sur leur parcours.
Le premier épisode donne la parole à Raymond, né en 1928 dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane.

 


Sept parcours marqués par l’Histoire

Au fil des épisodes, les auditeurs découvrent également le parcours de Solidea, arrivée d’Italie en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La série donne aussi la parole à Julien, fils d’un mineur déporté après la grande grève de 1941. D’autres témoignages viennent enrichir cette saison, notamment celui de Khao Hieu, ancien boat people vietnamien, de Philippe, réfugié politique tchadien, d’Américo, qui a fui la dictature portugaise, et de Karima, enfant de la guerre d’Algérie.
Les témoignages réunis dans cette nouvelle saison ont été enregistrés plusieurs décennies après les événements évoqués. Certains récits ont accompagné leurs témoins tout au long de leur vie tandis que d’autres n’avaient jamais été racontés publiquement.
Avec cette nouvelle série documentaire, "Le Reste de son âge" poursuit son travail de collecte de mémoire en donnant une place à des expériences individuelles souvent absentes des récits historiques traditionnels.


Le podcast "Le Reste de son âge" produit par Elson est à découvrir ICI

Tags : Carine Fillot, Elson, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication