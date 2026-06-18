Le podcast "Le Reste de son âge" poursuit son travail de collecte de mémoire

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Le podcast documentaire "Le Reste de son âge" lance une nouvelle saison consacrée aux récits de guerre, d’exil et de transmission. Cette série réunit les témoignages de sept femmes et hommes âgés de 75 à 103 ans qui racontent ce que ces événements ont laissé dans leur vie plusieurs décennies après les faits. Les personnes interrogées ont connu des contextes historiques différents. Certains ont traversé la Seconde Guerre mondiale, d’autres la guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam ou encore des dictatures qui ont marqué l’Europe et l’Afrique au XXe siècle. À travers leurs récits, ils évoquent les souvenirs qui demeurent, les transmissions familiales et les conséquences durables de ces événements sur leur parcours.
Le premier épisode donne la parole à Raymond, né en 1928 dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane.
Sept parcours marqués par l’Histoire
Au fil des épisodes, les auditeurs découvrent également le parcours de Solidea, arrivée d’Italie en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La série donne aussi la parole à Julien, fils d’un mineur déporté après la grande grève de 1941. D’autres témoignages viennent enrichir cette saison, notamment celui de Khao Hieu, ancien boat people vietnamien, de Philippe, réfugié politique tchadien, d’Américo, qui a fui la dictature portugaise, et de Karima, enfant de la guerre d’Algérie.
Les témoignages réunis dans cette nouvelle saison ont été enregistrés plusieurs décennies après les événements évoqués. Certains récits ont accompagné leurs témoins tout au long de leur vie tandis que d’autres n’avaient jamais été racontés publiquement.
Avec cette nouvelle série documentaire, "Le Reste de son âge" poursuit son travail de collecte de mémoire en donnant une place à des expériences individuelles souvent absentes des récits historiques traditionnels.