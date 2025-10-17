Le numéro 179 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est en ligne

Vous aimerez aussi
Cette semaine, L’Hebdo s’invite dans les studios de Sud Radio pour une visite exclusive menée par Patrick Roger, son directeur général. L’occasion d’un entretien stimulant, au cœur de la station, pour dresser un premier bilan plus d’un mois après la rentrée et évoquer les prochains défis éditoriaux et stratégiques du groupe.
Autre rencontre à découvrir : Bertrand Fissot, ancien directeur des programmes d’ICI Lorraine, prend les commandes d’ICI Gironde. Son ambition est claire : renforcer la proximité éditoriale, dynamiser les programmes et conquérir de nouvelles audiences sur un marché bordelais particulièrement concurrentiel.
L’Hebdo consacre également un article à RadioKing, solution de streaming audio créée il y a plus de douze ans par Charles de Potter et Tiphaine Chevé, responsable produit. Longtemps observée à distance, la plateforme s’est imposée comme un acteur de référence pour la création et la gestion de radios en ligne, séduisant de plus en plus de professionnels.
Au fil des pages, retrouvez le Top 5 News (les articles les plus lus sur lalettre.pro), les dernières études et chiffres clés, la playlist de la rédaction et plusieurs surprises éditoriales à découvrir dès maintenant.
Le numéro 179 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe sur lalettre.pro. les précédents numéros sont accessible ICI.
