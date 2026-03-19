Le mystère des stations de nombres relancé par un signal en persan

Invité de l’émission, Guillaume Origoni publie "Le mystère des stations de nombres" chez Buchet Chastel en février 2026. Ce travail est le fruit d’une enquête s’étalant sur plus de douze ans. Il y retrace l’histoire de ces fréquences clandestines, largement associées aux services de renseignement pour communiquer avec des agents infiltrés. Selon lui, ces usages pourraient perdurer aujourd’hui. Il rappelle que "tout le monde peut les entendre mais en fin de compte personne ne peut savoir quelle est la nature des communications et des messages qui sont échangés et à qui ils s’adressent". Il souligne également que le retour de ces émissions n’est pas isolé, mentionnant une reprise d’activité similaire après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine en 2022. Cette continuité interroge sur la place de la radio analogique dans des contextes géopolitiques contemporains.