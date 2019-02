Le concert "2019 le monde des Enfoirés" sur France Bleu

France Bleu proposera une semaine spéciale du 4 au 8 mars avec, dans France Bleu Soir, chaque jour entre 19h et 20h, Arnold Derek qui conduira les auditeurs dans les coulisses du spectacle avec les bénévoles, techniciens, maquilleurs, coiffeurs, accessoiristes, décorateurs, réalisateur et les artistes. La diffusion intégrale du concert est prévue pour le vendredi 8 mars dès 21h sur les 44 antennes de France Bleu. Un week-end spécial aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10 mars avec la diffusion d'un titre de l'album "Le Monde des Enfoirés", toutes les deux heures. Le CD et le DVD seront en vente dès le samedi 9 mars (1 album acheté = 17 repas offerts). Et ce même week-end se déroulera aussi la grande collecte des Restos du Cœur, collecte accompagnée par les 44 antennes de France Bleu.