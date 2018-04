Le codec ViA propose une fonction "enregistrement"

Les fonctions d’enregistrement et de lecture sur l’écran tactile flexible vous permettent de sélectionner les sources d’entrée à enregistrer, de voir et de gérer les enregistrements, de créer des listes de lecture d’enregistrements locaux et de fichiers importés, de contrôler l’acheminement de la lecture vers des encodeurs spécifiques, ainsi que vers des sorties analogiques et numériques ou encore de produire et d'enregistrer vos propres podcasts de qualité professionnelle sur des supports amovibles. Avec ses fonctionnalités d’enregistrement et de lecture intégrées,l e ViA de Tieline est un véritable studio de radio mobile. Plus besoin d’appareils externes tels que des tables de mixage, des compresseurs, des enregistreurs et des dispositifs de lecture sur le ViA, tout est intégré et prêt à fonctionner.