Le WorldDAB Automotive proposé en ligne aux professionnels

Ainsi, le WorldDAB a mis en ligne une première série de sessions virtuelles qui offre un vaste tour d'horizon de l'actualité du DAB+ en Europe : l'état de mise en œuvre de la directive européenne EECC par le président de WorldDAB, Patrick Hannon ; les nouvelles et dernières informations des marchés clés en Allemagne avec Carsten Zorger de Digitalradio Büro Deutschland, au Royaume-Uni avec Ford Ennals et Yvette Dore de Digital Radio UK et, en Suisse, avec René Wehrlin de l'Ofcom.Cette première série est complétée par une mise à jour des derniers développements sur les marchés DAB+ à travers le monde.L'ensemble des présentations et des vidéos déjà mises en ligne est accessible ICI