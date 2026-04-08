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Mercredi 8 Avril 2026 - 05:35

Le WorldDAB Automotive 2026 réunit la radio et l’automobile à Francfort


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Le WorldDAB Automotive 2026 se tiendra le 11 juin prochain à Francfort, en Allemagne, sous la forme d’un événement en présentiel. Cette conférence et exposition réunira les acteurs de la radio et de l’automobile autour des évolutions du DAB+ et de l’audio embarqué, dans un contexte de transformation des usages et des interfaces.



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Le WorldDAB Automotive 2026 se tiendra à Francfort, en Allemagne, au sein du site SPARK Europe. Positionné comme "le principal forum international où les industries automobile et radiophonique convergent pour façonner l’avenir de l’audio embarqué", l’événement rassemble des décideurs et des experts autour des enjeux de la radio embarquée.
La conférence, organisée sur une journée, de 09h30 à 15h30 (CEST), s’inscrit dans un contexte de transformation des usages audio, marqué par l’essor des véhicules connectés et des interfaces numériques. Elle propose un cadre d’échange entre industriels de l’automobile et acteurs de la radio numérique.

L’événement entend explorer "comment la radio numérique DAB+ évolue à l’ère des véhicules connectés". À travers des prises de parole d’experts, des sessions collaboratives et des études de cas, les participants auront accès à des retours d’expérience concrets sur la place de la radio dans les systèmes d’infodivertissement. Les discussions aborderont également "la résilience de la radio, son intégration dans les tableaux de bord modernes, ainsi que les expériences utilisateurs qui définiront les systèmes d’infodivertissement de demain".

Un espace de convergence entre acteurs du marché

Le WorldDAB Automotive 2026 se positionne comme une plateforme permettant d’aligner les stratégies entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. L’événement prévoit des temps de networking ainsi que des échanges orientés vers les enjeux futurs de la radio numérique. 
Les organisateurs indiquent que "Le WorldDAB Automotive constitue une plateforme unique pour aligner les stratégies et les technologies en vue de la prochaine phase de la radio numérique". Les informations détaillées concernant le programme et les intervenants doivent être communiquées ultérieurement.

Un programme étendu sur deux journées

Un dîner de networking est prévu en amont, le mercredi 10 juin de 19h00 à 22h00 (CEST), au Gerbermühle Restaurant, situé Gerbermühlstraße 105, 60594 Frankfurt am Main, Germany. Cet événement, avec un dress code "smart casual", se déroulera dans un cadre en bord de rivière, à proximité du centre-ville de Francfort.
Le jeudi 11 juin, la journée débutera par une phase d’enregistrement de 09h00 à 09h30 (CEST), au 6th floor de SPARK Europe. La conférence WorldDAB Automotive 2026 se tiendra ensuite de 09h30 à 15h30 (CEST). L’événement est annoncé comme "In-person ONLY", confirmant une participation exclusivement sur site.

Toutes les infos sont ICI

Tags : Allemagne, DAB, DAB+, Francfort, WorldDAB, WorldDAB Automotive



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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