Le WorldDAB Automotive 2026 réunit la radio et l’automobile à Francfort

Le WorldDAB Automotive 2026 se tiendra à Francfort, en Allemagne, au sein du site SPARK Europe. Positionné comme "le principal forum international où les industries automobile et radiophonique convergent pour façonner l’avenir de l’audio embarqué", l’événement rassemble des décideurs et des experts autour des enjeux de la radio embarquée.

La conférence, organisée sur une journée, de 09h30 à 15h30 (CEST), s’inscrit dans un contexte de transformation des usages audio, marqué par l’essor des véhicules connectés et des interfaces numériques. Elle propose un cadre d’échange entre industriels de l’automobile et acteurs de la radio numérique.