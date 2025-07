Le Tour de France en direct et en immersion avec Ici Nord

Ainsi, Ici Nord couvrira les trois étapes qui concernent sa zone de couverture : l'étape entre Lille Métropole et Lille Métropole (ce samedi), celle entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer (ce dimanche) et l'étape qui reliera Valenciennes à Dunkerque (ce lundi).

Rappelons que cette année, le réseau Ici intègre la caravane publicitaire. Un char et deux véhicules évènementiels sillonneront les routes de France et à chaque étape, iront à la rencontre des publics pour partager les moments forts du Tour. Une animation mobile sera également présente sur les lignes de départ, au plus près des passionnés.

Ces véhicules seront d'ailleurs à découvrir en avant-première ce 4 juillet à 18h devant les locaux de Ici Nord au 507 avenue du président Hoover à Lille.