"Le Tour d'Après" : plus de 30 dates festives en France avec Radio Nova

Le grand départ du "Tour d’Après" a eu lieu le lundi 13 juillet en direct de la Cité Fertile à Pantin. La tournée fera étape à Tours, Angers, Laval, Poitiers, Nantes, Saintes, Cognac, Bordeaux, Pau, Toulouse, Perpignan, Arles, Aix en Provence, Marseille, Amiens, Lille, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque ou encore Montpellier et Sète. Dans chaque ville, Radio Nova et Les Inrockuptibles prendront leurs quartiers dans un lieu partenaire pour une heure d'émission en direct et en public de 19h00 à 20h00. L’occasion de découvrir et d’échanger avec les acteurs de la vie culturelle locale.Sur une quinzaine de dates, l'émission sera suivie d’une soirée rythmée par les beats du Radio Nova Sound System accompagnés par les DJs des Inrocks Steady Crew. Un grand blindtest désignera la ou le champion de chaque ville.