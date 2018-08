Le Tour Vibration 2018 de retour dès le 15 septembre

Pour cette rentrée 2018, "Le Tour Vibration" promet de faire vivre, une fois de plus, "un moment de pur plaisir et de convivialité le temps de 5 concerts événements gratuits" dans la région Centre-Val-de Loire en partenariat avec la région Centre et Yep’s le Pass mais aussi dans la région Pays de la Loire. Les auditeurs vont pouvoir venir applaudir, sur une scène deux fois plus grande qu’en 2017, des artistes comme Amir, Bob Sinclar, Boulevard Des Airs, Claudio Capéo, Dadju, Keen’v, Soprano, Tal ou encore Tom Walker.