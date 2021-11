Le Sirti et locales.tv demandent la labellisation des médias locaux

Mais dans un contexte qui bouscule les modèles et fragilise les médias, il est essentiel d’assurer l’avenir de ce formidable paysage médiatique, unique en Europe. La responsabilité est collective pour trouver les solutions qui permettront à l’audiovisuel local, non seulement de préserver le bénéfice de 40 années de construction, mais aussi d’innover pour répondre aux exigences de demain.

Dans ce contexte, le Sirti et locales.tv appellent les pouvoirs publics à engager rapidement une réflexion concrète (mission gouvernementale, travaux au Parlement) avec l’objectif de donner à l’Audiovisuel local, un statut, une protection et un soutien.