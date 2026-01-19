Le SNRL et la CNRA réunis au Paris Radio Show

Le débat sera cadré par une idée centrale : celle d’un retour sur investissement public, non pas en chiffre d’affaires, mais en effets culturels concrets sur les territoires. C’est ce que rappellent les organisateurs à travers leur sous-titre : "Radios associatives : une infrastructure culturelle de terrain. ROI public à l’appui".

Dans cette perspective, la notion de valeur ne se limite pas à l’économie de la diffusion, mais s’étend à la mise en visibilité de scènes locales, au maintien de l’accès culturel en zones peu desservies, ou encore à la construction d’un lien social de proximité. Le ROI public se mesure ici en capacité à créer de la diversité, à soutenir la création émergente, et à maintenir une pluralité musicale dans les environnements radiophoniques.