La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 19 Janvier 2026 - 07:45

Le SNRL et la CNRA réunis au Paris Radio Show


Notez


Le SNRL et la CNRA organiseront, le 4 février prochain, un temps fort consacré aux radios associatives dans le cadre du Paris Radio Show. L’enjeu sera de repositionner leur rôle comme infrastructure culturelle locale, en débattant notamment de la découverte musicale, de sa valeur publique et de ses fragilités économiques.



Vous aimerez aussi

Dans le cadre du Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février, le SNRL et la CNRA organiseront une table ronde le mercredi 4 février de 10h30 à 12h30. Cet événement est pensé comme un moment de réflexion collective autour d’une question structurante : "Comment les radios associatives peuvent-elles être l’infrastructure de la diversité musicale, alors que la découverte est essentielle… mais peu rémunérée ?".
La rencontre s’articulera autour du rôle des radios associatives dans la chaîne de valorisation musicale. Elles sont souvent les premières à exposer des artistes non identifiés, dans des contextes où la prise de risque éditorial est encore possible. Là où d’autres modèles privilégient la répétition de titres installés, les radios locales investissent dans la nouveauté et l’émergence des répertoires.


Diversité musicale et retour sur investissement public

Le débat sera cadré par une idée centrale : celle d’un retour sur investissement public, non pas en chiffre d’affaires, mais en effets culturels concrets sur les territoires. C’est ce que rappellent les organisateurs à travers leur sous-titre : "Radios associatives : une infrastructure culturelle de terrain. ROI public à l’appui".
Dans cette perspective, la notion de valeur ne se limite pas à l’économie de la diffusion, mais s’étend à la mise en visibilité de scènes locales, au maintien de l’accès culturel en zones peu desservies, ou encore à la construction d’un lien social de proximité. Le ROI public se mesure ici en capacité à créer de la diversité, à soutenir la création émergente, et à maintenir une pluralité musicale dans les environnements radiophoniques.

Trois séquences pour repenser les équilibres

La table ronde se structurera en trois temps. La première séquence, "Découverte : comment ça se fabrique ?", s’intéressera aux mécanismes éditoriaux et aux pratiques de programmation qui favorisent l’émergence. La seconde, "La valeur : qui gagne quoi, et pourquoi c’est fragile ?", examinera les équilibres économiques autour de la diversité musicale. Enfin, «"Mesurer la diversité sans la tuer " abordera la question des indicateurs et des outils de suivi, dans une logique de préservation de l’expérimentation.
L’ouverture sera assurée par les représentants du SNRL et de la CNRA, sous la bannière "Les Locales". Un temps d’échange avec le public est prévu en clôture de la séance. La liste des intervenants et le nom du modérateur seront annoncés dans les prochains jours.


Tags : catégorie A, CNRA, événement, Paris Radio Show, SNRL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication