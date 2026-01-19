Le SNRL et la CNRA réunis au Paris Radio Show

Dans le cadre du Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février, le SNRL et la CNRA organiseront une table ronde le mercredi 4 février de 10h30 à 12h30. Cet événement est pensé comme un moment de réflexion collective autour d’une question structurante : "Comment les radios associatives peuvent-elles être l’infrastructure de la diversité musicale, alors que la découverte est essentielle… mais peu rémunérée ?".
La rencontre s’articulera autour du rôle des radios associatives dans la chaîne de valorisation musicale. Elles sont souvent les premières à exposer des artistes non identifiés, dans des contextes où la prise de risque éditorial est encore possible. Là où d’autres modèles privilégient la répétition de titres installés, les radios locales investissent dans la nouveauté et l’émergence des répertoires.
Diversité musicale et retour sur investissement public
Dans cette perspective, la notion de valeur ne se limite pas à l’économie de la diffusion, mais s’étend à la mise en visibilité de scènes locales, au maintien de l’accès culturel en zones peu desservies, ou encore à la construction d’un lien social de proximité. Le ROI public se mesure ici en capacité à créer de la diversité, à soutenir la création émergente, et à maintenir une pluralité musicale dans les environnements radiophoniques.
Trois séquences pour repenser les équilibres
La table ronde se structurera en trois temps. La première séquence, "Découverte : comment ça se fabrique ?", s’intéressera aux mécanismes éditoriaux et aux pratiques de programmation qui favorisent l’émergence. La seconde, "La valeur : qui gagne quoi, et pourquoi c’est fragile ?", examinera les équilibres économiques autour de la diversité musicale. Enfin, «"Mesurer la diversité sans la tuer " abordera la question des indicateurs et des outils de suivi, dans une logique de préservation de l’expérimentation.
L’ouverture sera assurée par les représentants du SNRL et de la CNRA, sous la bannière "Les Locales". Un temps d’échange avec le public est prévu en clôture de la séance. La liste des intervenants et le nom du modérateur seront annoncés dans les prochains jours.