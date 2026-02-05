Le Podcasthon revient du 14 au 20 mars 2026

Créé en France par Jérémie Mani et Yves Delnatte, orchestré par leur association Altruwe, le Podcasthon s’est imposé en trois ans comme un rendez-vous solidaire du monde du podcast. Après deux premières éditions francophones réunissant 400 podcasteurs, puis une 3e édition internationale l’an dernier rassemblant 1 500 podcasts dans 40 pays et deux langues, le Podcasthon 2026 veut confirmer son changement d’échelle et son ambition globale.

"Partout dans le monde, quelle que soit leur taille, les associations caritatives ont le même besoin : élargir sans cesse leur cercle de sympathisants. Le Podcasthon est devenu un formidable amplificateur de leurs actions, grâce à l’engagement de milliers de podcasteurs partout dans le monde. Cette mobilisation internationale nous dépasse et nous réjouit" ont rappelé Jérémie Mani et Yves Delnatte.