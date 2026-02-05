Le Podcasthon revient du 14 au 20 mars 2026

Vous aimerez aussi
Pendant ces 7 jours, chaque podcast participant publiera un épisode inédit entièrement dédié à l’association caritative de son choix. Environnement, santé, inclusion, éducation, solidarité, égalité des chances... toutes les causes seront représentées parmi les milliers d'associations déjà enregistrées sur la plateforme. L’objectif reste inchangé depuis la création du Podcasthon : offrir une visibilité aux associations, sensibiliser les auditeurs et encourager l’engagement concret, qu’il s’agisse de dons, de bénévolat ou de relais d’information.
Après une édition 2025 qui avait réuni plus de 1 500 podcasteurs dans 40 pays, cette 4e édition impose déjà le podcast comme moteur d’impact mondial. Avec déjà 65 pays inscrits, le Podcasthon 2026 change clairement de dimension.
Cette année, l’événement devient véritablement multilingue, puisque pour la première fois par l’espagnol et l’allemand rejoignent le français et l’anglais. Une ouverture majeure qui marque l’entrée des communautés hispanophones et germanophones aux côtés des francophones et anglo-saxons.
En décembre 2025, plus de 171 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, selon la mesure EAR Podcast de Médiamétrie. Dans le monde, plus de 5 millions de podcasts actifs sont recensés selon Chartable et Podnews. Les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni et la France figurent parmi les pays les plus dynamiques, tant en création qu’en consommation.
Une ambassadrice emblématique pour l’édition 2026
Pour incarner cette 4e édition, le Podcasthon a choisi une ambassadrice engagée et emblématique du podcast francophone : Clémentine Galey, fondatrice et voix du podcast Bliss Stories, l’un des podcasts francophones les plus écoutés. Créatrice engagée, elle a contribué à faire du podcast un espace d’expression libre, sincère et profondément humain. Son engagement aux côtés du Podcasthon vient renforcer le message de cette édition : donner la parole, amplifier les voix qui comptent et créer de l’impact par le récit.
"Cette année, j’ai l’immense chance d’être la marraine du Podcasthon 2026. Ce projet incarne le cœur du podcasting engagé, et nous avons l’ambition d’aller encore plus loin que l’année dernière. Tendons nos micros pour mettre en avant des causes auprès de nos communautés et dépasser ensemble ce que nous avons accompli l’an dernier" a expliqué Clémentine Galey.
Un mouvement citoyen né en France puis devenu international
Créé en France par Jérémie Mani et Yves Delnatte, orchestré par leur association Altruwe, le Podcasthon s’est imposé en trois ans comme un rendez-vous solidaire du monde du podcast. Après deux premières éditions francophones réunissant 400 podcasteurs, puis une 3e édition internationale l’an dernier rassemblant 1 500 podcasts dans 40 pays et deux langues, le Podcasthon 2026 veut confirmer son changement d’échelle et son ambition globale.
"Partout dans le monde, quelle que soit leur taille, les associations caritatives ont le même besoin : élargir sans cesse leur cercle de sympathisants. Le Podcasthon est devenu un formidable amplificateur de leurs actions, grâce à l’engagement de milliers de podcasteurs partout dans le monde. Cette mobilisation internationale nous dépasse et nous réjouit" ont rappelé Jérémie Mani et Yves Delnatte.
