Le Paris Podcast Festival revient pour une 5e édition

Le Paris Podcast Festival et CB News s’allient pour proposer une nouvelle journée professionnelle rassemblant plus largement les acteurs de l'écosystème podcast et de l’audio digital, mais aussi les agences, les régies et les annonceurs autour de la célébration de la créativité audio, afin d’accompagner les stratégies marketing audio des marques. Toute la journée, des tables rondes, des études de cas et des masterclasses dresseront le bilan de la saison et aborderont les perspectives à venir.

Pour la première fois, jeudi 20 octobre au soir, à l’issue de cette journée dédiée aux professionnels du secteur, aura lieu le Trophée du podcast de marque, une cérémonie inédite au cours de laquelle seront récompensés les meilleurs podcasts de marque et les meilleures stratégies audio liées au podcast.