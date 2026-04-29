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Mercredi 29 Avril 2026 - 17:00

Le Nostalgie Magic Tour s’invite à Disneyland avec 150 enfants


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Le Nostalgie Magic Tour a prolongé son dispositif au-delà des fêtes avec une opération terrain organisée le 11 avril dernier à Disneyland Paris, réunissant 150 enfants issus des associations Arc-en-ciel. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une mobilisation antenne menée du 1er au 7 décembre, ayant permis de collecter plus de 14 000 jouets redistribués localement.



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Le 11 avril, 150 enfants issus des associations Arc-en-ciel ont été accueillis à Disneyland Paris dans le cadre du Nostalgie Magic Tour. Transportés en cars, ils ont été pris en charge par des Disney Volunt’EAR, des employés mobilisés bénévolement pour accompagner chaque groupe tout au long de la journée. 
La journée s’est structurée autour de plusieurs temps forts, mêlant restauration, attractions et spectacles. Les enfants ont notamment partagé un déjeuner dans l’univers western du Billy Bob, découvert l’univers de "La Reine des Neiges", assisté à un spectacle musical avec Raiponce et Flynn... 
En proposant une journée dédiée à 150 enfants, Nostalgie inscrit son dispositif dans une logique d’engagement durable, reliant collecte, redistribution et expérience.

Le Nostalgie Magic Tour repose sur une mobilisation initiée à l’antenne, avec une tournée organisée du 1er au 7 décembre en Wallonie et à Bruxelles. Cette opération a permis de collecter plus de 14 000 jouets, redistribués via les associations Arc-en-ciel. Depuis 2024, ce dispositif ne se limite plus à la période de fin d’année et se prolonge par des actions complémentaires comme cette journée du 11 avril, illustrant une continuité éditoriale et opérationnelle.

Tags : Belgique, NGroup, Nostalgie Belgique, Nostalgie Magic Tour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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