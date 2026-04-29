Le Nostalgie Magic Tour s’invite à Disneyland avec 150 enfants

Le 11 avril, 150 enfants issus des associations Arc-en-ciel ont été accueillis à Disneyland Paris dans le cadre du Nostalgie Magic Tour. Transportés en cars, ils ont été pris en charge par des Disney Volunt’EAR, des employés mobilisés bénévolement pour accompagner chaque groupe tout au long de la journée.

La journée s’est structurée autour de plusieurs temps forts, mêlant restauration, attractions et spectacles. Les enfants ont notamment partagé un déjeuner dans l’univers western du Billy Bob, découvert l’univers de "La Reine des Neiges", assisté à un spectacle musical avec Raiponce et Flynn...

En proposant une journée dédiée à 150 enfants, Nostalgie inscrit son dispositif dans une logique d’engagement durable, reliant collecte, redistribution et expérience.