Le MAG 144 - Les Éditions Radio France pérennisent le son

"On a une matière très très forte", nous précise avec beaucoup d’enthousiasme la patronne des Éditions Radio France, présentant ces milliers d’heures de programme comme un trésor dont elle et ses équipes sont les garantes. Face à cela, le travail "d’éclairage" qu’elle et son équipe réalisent demeure considérable tant il faut que la publication finale soit le reflet fidèle de l’esprit de l’émission et puisse permettre de vivre une expérience complémentaire à ce qui est vécu à l’antenne.

À ce titre, la position des Éditions Radio France est singulière puisqu’elle n’édite pas directement. Un système de double contrat entre Radio France et l’éditeur puis entre l’éditeur et les auteurs existe. Ainsi, la structure publique va pouvoir initier des projets d’édition en rapprochant auteurs, journalistes et éditeurs. Par la suite, les équipes ont pour habitude de relire en plus des correcteurs de manière à demeurer "vigilantes face à l’objet" et veiller au respect de l’ADN des programmes.