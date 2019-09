Le MAG 114 - La voix active de la FRASE

Dans la région Sud, on comptabilise 38 radios associatives. 46 si l’on intègre la collectivité territoriale de Corse. Elles occupent 88 fréquences (105 avec la Corse). La FRASE en fédère 29, mais souhaite rester discrète sur les noms des radios adhérentes. 46 radios A, disions-nous : Fréquence Mistral et Radio Zinzine, dans les Alpes-de-Haute-Provence ; Radio Alpine Meilleure, Radio Espérance, Radio Oxygène Hautes-Alpes et RCF Alpes Provence, dans les Hautes-Alpes ; Agora Côte d’Azur, Clin d’œil FM, Fréquence K, Grimaldi FM, Radio Altitude, Radio As, Radio Chalom Nitsan, Radio Oxygène, Radio Vallée, RCF Nice Côte d’Azur, dans les Alpes-Maritimes ; Diva FM, La Ciotat Fréquence nautique, Radio Camargue, Radio Culture Outre-Mer, Dialogue RCF, Radio Gazelle, Radio Galère, Radio Grenouille, Radio JM, Radio Soleil, dans les Bouches-du-Rhône ; Mosaïque FM, Radio Active, Radio Corse Bellevue, Radio Métropole, Radio Top FM, Radio Verdon, RCF Méditerranée dans le Var ; Comète FM, Mix, Radio Raje, Radio Zap FM et RCF Vaucluse… dans le Vaucluse. En Corse : Voce Nustrale, Costa Serena FM, Frequenza Nostra, Radio Balagne, Radio Calvi Citadelle, RCF Corsica et Salve Regina.