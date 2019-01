Le MAG 108 - Quid des grandes et moyennes ondes ?

Résolument, le média radio entre dans l’ère du numérique

En grandes ondes, la propagation est très importante puisqu’elle permet de couvrir tout ou partie de la France métropolitaine. La bande est limitée à 4 fréquences seulement. Pourtant, lorsque France Inter a laissé sa chaise vide, personne ne s’est précipité, malgré l’appel à intérêt du CSA. Probablement à cause des coûts de diffusion élevés pour une qualité de son médiocre et malgré l’avantage évident d’une couverture nationale avec un seul site de diffusion. Les ondes moyennes fonctionnent sur la technologie de la modulation d’amplitude et se composent de canaux de 9 kHz, très "petits" par rapport à la FM. Un émetteur permet de desservir une zone de la taille d’un département. Mais là aussi, les places sont comptées avec seulement quelques dizaines de fréquences à travers le territoire, ce qui limite le nombre de radios susceptibles d’être autorisées.Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt est devenu relatif. Le succès de la FM et celui du streaming donnent un air désuet à ces modes de diffusion historiques. Sur le marché, les récepteurs compatibles sont nettement moins courants. Enfin, les zones de couverture en grandes ou moyennes ondes ne sont pas adaptées aux radios locales, ce qui réduit encore le nombre de candidats. Et la problématique est un peu du même ordre aujourd’hui avec le DAB+ dont les zones sont plus étendues que celles de la FM… Ce qui pose question à certaines radios.