Le MAG 108 - La radio en public

Et ce souci de proximité est encore plus vrai pour les radios locales. Radio Oxygène qui émet en Seine-Saint-Denis en a fait son cheval de bataille en proposant deux types d’émissions délocalisées. Florent Barsac est journaliste : "Le plus souvent, nous restons trois heures sur place avec prise d’antenne tous les quarts d’heure. Sinon, il y a aussi les journées à l’extérieur avec des interventions "fil rouge" toutes les heures. Nous recevons des invités. En 2018, nous avions aussi organisé le premier Les deux du matin Tour. La matinale était dans un minibus devant les grandes gares de Seine-et-Marne." Et il n’y a pas que les auditeurs qui sont touchés par ces opérations de communication : "Cela nous permet aussi d’être visibles sur le terrain, de travailler la notoriété de la radio et de séduire les partenaires qui peuvent communiquer à l’antenne, mais aussi à l’extérieur pendant nos opérations spéciales."