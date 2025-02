Le "Live Alouette" fait escale à Limoges

Sur scène, Linh, originaire de Nice, interprétera son titre "Je pense à vous", qui a marqué l’année 2024 sur Alouette. Amir, en pleine préparation de sa tournée automnale, partagera son nouvel album "C Amir" avec le public. Helena, révélée lors de la dernière saison de la Star Academy, dévoilera en avant-première son premier album, dont la sortie est prévue trois jours après l’événement. Calema, le duo aux influences portugaises, apportera une touche électro, soul et R&B pour réchauffer l’atmosphère et faire vibrer la salle.

Dès 16h00, la radio fera vivre les coulisses de l’événement avec une émission spéciale en direct. Interviews des artistes, préparation du show et ambiance des derniers instants avant l’ouverture des portes seront partagés avec les auditeurs.