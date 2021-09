Le Groupe 1981 mise sur de nouvelles écritures éditoriales

Ainsi, ses radios musicales uniques dans le paysage audiovisuel approfondissent encore leur format. Latina, c’est encore plus de son latino, OÜI FM est encore plus rock, Swigg, plus urbain français, tandis qu’Ado renaît avec la recette de son énorme succès du début des années 2000.

"Tout cela est possible grâce à des talents uniques. Chaque radio est incarnée par des figures emblématiques qui donnent le "la" : Roberto forme un nouveau duo chaque matin avec Marie sur Latina, Joe Hume et ses chroniqueurs dynamitent le rock et la pop culture sur OÜI FM, Kevin Razy n’en finit pas d’imprimer sa marque avec Margaux sur Swigg, et Ado retrouve Florian, son animateur emblématique" rappelle Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981.