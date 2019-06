Le GESTE annonce la création d'un groupe de travail "Distribution des Podcasts"

Pour permettre une exploitation encadrée, il s'agira de mettre en place les accords nécessaires auprès des ayants droits (producteurs, journalistes, auteurs dramatiques, musique…) et de définir les bonnes pratiques en matière de redirection de contenus (indexation des flux RSS, présentation éditoriale, accès aux statistiques, respect de l'intégrité du contenu…). Animée par Xavier Filliol, co-président de la commission Audio Digital du GESTE, et COO de Radioline, la première réunion aura lieu le 4 juillet.

Les usages autour des podcasts ne cessent de progresser et son marché publicitaire mondial pourrait atteindre 1.6 milliard de dollars en 2022, selon WARC. Il est donc essentiel de sécuriser juridiquement les éditeurs de ce format.