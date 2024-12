Le Chœur de Radio France en tournée en région

Après avoir exploré ce registre en ouverture de saison à l’Auditorium de Radio France, l’ensemble poursuit son voyage musical à travers les villes de Aix-en-Provence, Perpignan, La Rochelle, Soissons, Châlons-en-Champagne et Compiègne.

Lionel Sow a conçu ce programme comme un véritable dialogue entre deux géants de la musique slave, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Sergueï Rachmaninov, et des compositeurs moins connus mais tout aussi fascinants, tels que Dmitri Bortnianski, Krzysztof Penderecki, Vasyl Barvinsky et Alexander Kastalsky. Ce répertoire met à l’honneur la richesse des traditions musicales catholiques et orthodoxes, exaltant les voix masculines et féminines dans toute leur puissance et leur subtilité.