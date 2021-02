Le CSA adresse un avertissement à Bel RTL

En 2014, le Collège d’autorisation et de contrôle s’était déjà penché sur l’origine des programmes de Bel RTL. A l’époque, il prenait position sur l’émission « Les Grosses têtes », produite à la base par RTL France, et reconnaissait que Bel RTL effectuait sur le programme français un véritable travail éditorial qui lui permettait d’en faire un programme de production propre à part entière. Lors de la remise de son rapport annuel pour l’exercice 2019, la radio a déclaré de son propre chef être légèrement en dessous de son objectif de 80% suite à une refonte de sa grille des programmes pour raisons économiques, mais les services du CSA ont estimé quant à eux que cet écart pourrait être un peu plus important. En cause, l’émission "Confidentiel", produite initialement par RTL France et diffusée le dimanche à 18h sur Bel RTL, qualifiée de production propre par la radio.