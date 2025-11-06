La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 6 Novembre 2025 - 16:20

Bel RTL rallume la magie des fêtes avec sa webradio 100% Noël


Bel RTL relance sa webradio 100% Noël, accessible gratuitement sur belrtl.be et via l’application bel RTL. À moins de deux mois du réveillon, la station belge installe la magie des fêtes sur le digital, avec une programmation musicale dédiée, mêlant classiques intemporels et tubes contemporains pour accompagner les auditeurs du matin au soir.



À moins de cinquante jours de Noël, Bel RTL fait entrer ses auditeurs dans la période la plus festive de l’année avec sa webradio Bel RTL 100% Noël, disponible sur belrtl.be et sur l’application Bel RTL. La playlist, dominée par les voix de Mariah Carey, Michael Bublé, Wham! ou encore Tino Rossi, promet une ambiance chaleureuse et continue, entre guirlandes, sapins et chocolat chaud.
Avec cette offre digitale, la station renforce sa présence audio en ligne et capitalise sur la complémentarité entre diffusion FM et webradios thématiques, tout en installant son univers sonore au cœur des fêtes de fin d’année.


Tags : Bel RTL, musique, Noël



Frédéric Brulhatour
