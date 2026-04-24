Le "Bryan Adams Radio Show" s’installe chaque semaine à minuit sur RFM

Avec l’arrivée du "Bryan Adams Radio Show", RFM organise ses soirées du week-end autour de trois programmes. "RFM Party Mix" avec Yann Muller est diffusé le vendredi et le samedi de 20h à 22h. "RFM Night Fever" avec Pat Angeli prend le relais le vendredi et le samedi de 22h à 2h. Le "Bryan Adams Radio Show" complète ce dispositif dans la nuit du dimanche au lundi à minuit.

Selon Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, "Avec ce nouveau programme, RFM poursuit le développement d’une offre musicale portée par de grandes signatures et fidèle à sa promesse : le Meilleur de la Musique. Le "Bryan Adams Radio Show" vient enrichir cette ambition avec une émission hebdomadaire singulière, ancrée dans l’histoire de la pop et du rock."