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Vendredi 24 Avril 2026 - 06:50

Le "Bryan Adams Radio Show" s’installe chaque semaine à minuit sur RFM


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RFM annonce l’arrivée du "Bryan Adams Radio Show", un nouveau programme hebdomadaire diffusé dans la nuit du dimanche au lundi à minuit à partir de ce 26 avril. Pendant 2 heures, l’artiste proposera une sélection musicale et des contenus éditoriaux centrés sur son univers, dans une logique d’enrichissement de l’offre radio et audio.



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Diffusé chaque semaine à minuit dans la nuit du dimanche au lundi, le "Bryan Adams Radio Show" s’inscrit comme un rendez-vous régulier de 2 heures. L’émission repose sur une programmation musicale personnelle et sur des prises de parole de Bryan Adams autour des artistes, des titres et des moments qui ont marqué son parcours.
Chanteur, auteur, compositeur et producteur, Bryan Adams s’appuie sur une carrière de plus de 4 décennies et sur plus de 65 millions d’albums vendus à travers le monde.
Cette présence éditoriale à l’antenne s’inscrit également dans un partenariat avec RFM autour de concerts prévus à Lyon, Nantes et Paris en novembre et décembre.


Le programme propose une sélection de titres mêlant les œuvres de Bryan Adams à celles d’artistes comme The Police, Tina Turner, Coldplay ou Shania Twain. L’émission est conçue comme un espace éditorial structuré autour de la musique, des influences et des récits associés aux titres diffusés.

Une structuration des soirées du week-end en trois rendez-vous

Avec l’arrivée du "Bryan Adams Radio Show", RFM organise ses soirées du week-end autour de trois programmes. "RFM Party Mix" avec Yann Muller est diffusé le vendredi et le samedi de 20h à 22h. "RFM Night Fever" avec Pat Angeli prend le relais le vendredi et le samedi de 22h à 2h. Le "Bryan Adams Radio Show" complète ce dispositif dans la nuit du dimanche au lundi à minuit.
Selon Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, "Avec ce nouveau programme, RFM poursuit le développement d’une offre musicale portée par de grandes signatures et fidèle à sa promesse : le Meilleur de la Musique. Le "Bryan Adams Radio Show" vient enrichir cette ambition avec une émission hebdomadaire singulière, ancrée dans l’histoire de la pop et du rock."

Tags : Alain Liberty, Lagardère, Lagardère Radio, programme, RFM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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