Le "Bryan Adams Radio Show" s’installe chaque semaine à minuit sur RFM

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Diffusé chaque semaine à minuit dans la nuit du dimanche au lundi, le "Bryan Adams Radio Show" s’inscrit comme un rendez-vous régulier de 2 heures. L’émission repose sur une programmation musicale personnelle et sur des prises de parole de Bryan Adams autour des artistes, des titres et des moments qui ont marqué son parcours.
Chanteur, auteur, compositeur et producteur, Bryan Adams s’appuie sur une carrière de plus de 4 décennies et sur plus de 65 millions d’albums vendus à travers le monde.
Cette présence éditoriale à l’antenne s’inscrit également dans un partenariat avec RFM autour de concerts prévus à Lyon, Nantes et Paris en novembre et décembre.
Le programme propose une sélection de titres mêlant les œuvres de Bryan Adams à celles d’artistes comme The Police, Tina Turner, Coldplay ou Shania Twain. L’émission est conçue comme un espace éditorial structuré autour de la musique, des influences et des récits associés aux titres diffusés.
Une structuration des soirées du week-end en trois rendez-vous
Avec l’arrivée du "Bryan Adams Radio Show", RFM organise ses soirées du week-end autour de trois programmes. "RFM Party Mix" avec Yann Muller est diffusé le vendredi et le samedi de 20h à 22h. "RFM Night Fever" avec Pat Angeli prend le relais le vendredi et le samedi de 22h à 2h. Le "Bryan Adams Radio Show" complète ce dispositif dans la nuit du dimanche au lundi à minuit.
Selon Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, "Avec ce nouveau programme, RFM poursuit le développement d’une offre musicale portée par de grandes signatures et fidèle à sa promesse : le Meilleur de la Musique. Le "Bryan Adams Radio Show" vient enrichir cette ambition avec une émission hebdomadaire singulière, ancrée dans l’histoire de la pop et du rock."
Selon Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, "Avec ce nouveau programme, RFM poursuit le développement d’une offre musicale portée par de grandes signatures et fidèle à sa promesse : le Meilleur de la Musique. Le "Bryan Adams Radio Show" vient enrichir cette ambition avec une émission hebdomadaire singulière, ancrée dans l’histoire de la pop et du rock."