Le 4 décembre, l'INA crée une radio éphémère

L’INA est le seul institut aujourd’hui à délivrer ce Certificat de qualification professionnelle. Avec 115 diplômés sur les 10 dernières promotions, le CQP Animateur radio a fait la preuve de sa valeur et a été adopté par l’ensemble des radios du paysage radiophonique français : du service public aux radios associatives, en passant par les radios commerciales et les radios en langue régionale.

La formation est construite autour d'un enchaînement d'apport théorique et de mise en situation professionnelle, elle est encadrée par une équipe de professionnels reconnus et en activités dans le secteur de la radio, elle est complétée par des phases opérationnelles en entreprise. Elle se déroule pendant 98 jours répartis en 60 jours (420 h) à l’INA et 38 jours (266 h) en entreprise. Cette formule gagnante affiche 60% d’insertion.