Le 227e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo passe à table

L’autre sujet de ce numéro s’intéresse à la place des applications dans les habitudes d’écoute. Pour une partie du public, accéder à la radio signifie désormais ouvrir une application sur son smartphone, que ce soit pour écouter une émission en direct, retrouver un programme en replay ou continuer à suivre une station hors de la portée de son émetteur. Cette évolution pose une question de visibilité aux éditeurs : comment permettre aux auditeurs de trouver facilement leurs contenus dans les boutiques d’applications ? L’article résume cet enjeu en ces termes : "Sans appli, peu importe la qualité de vos programmes, pour certains auditeurs vous n’existez tout simplement pas. Mais avant qu'une appli puisse diffuser votre contenu, il faut que l’auditeur la trouve". Une réflexion sur la distribution numérique et l’accessibilité des programmes radio.

