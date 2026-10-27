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Mardi 27 Octobre 2026 - 07:50

Le 227e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo passe à table


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Ce mardi, La Lettre Pro de la Radio publie le 227e numéro de L’Hebdo. Au sommaire, Emmanuel Rials revient sur son parcours et sa conception de la radio dans la saison 2 de "Alors là, Chapeau !". Autre sujet de cette édition, les applications mobiles, devenues pour une partie du public un point d’accès essentiel aux programmes radio, en direct comme en replay.


Le 227e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo passe à table

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"Le mode de diffusion, ce n'est que la cuisine interne". La formule résume la vision d’Emmanuel Rials, invité de Philippe Chapot dans la saison 2 de "Alors là, Chapeau !". Depuis mars 2026, il assure la direction générale de RCF Notre-Dame et de ses 65 radios locales. Son parcours l’a conduit de Skyrock à Fun Radio, RTL2, OÜI FM et Radio J, en passant par une radio rock à Moscou avant la chute de l’URSS. Recruté par Pierre Bellanger avant ses vingt ans, il a notamment dirigé OÜI FM pendant onze ans, défendu le DAB+ dès ses débuts et créé ses propres stations, Paname ! et La Grande Musique.
Au fil de cet entretien, il revient sur ses expériences et sur une conviction qui traverse son parcours : ce que la radio propose à ses auditeurs compte davantage que les moyens techniques utilisés pour le diffuser.


Les applis sont devenues une porte d’entrée vers la radio

L’autre sujet de ce numéro s’intéresse à la place des applications dans les habitudes d’écoute. Pour une partie du public, accéder à la radio signifie désormais ouvrir une application sur son smartphone, que ce soit pour écouter une émission en direct, retrouver un programme en replay ou continuer à suivre une station hors de la portée de son émetteur. Cette évolution pose une question de visibilité aux éditeurs : comment permettre aux auditeurs de trouver facilement leurs contenus dans les boutiques d’applications ? L’article résume cet enjeu en ces termes : "Sans appli, peu importe la qualité de vos programmes, pour certains auditeurs vous n’existez tout simplement pas. Mais avant qu'une appli puisse diffuser votre contenu, il faut que l’auditeur la trouve". Une réflexion sur la distribution numérique et l’accessibilité des programmes radio.


Un rendez-vous à retrouver chaque mardi

Au-delà de ces deux entretiens, le numéro 227 propose les rubriques habituelles de L'Hebdo. Les lecteurs retrouveront la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu'une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 225 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Alexis Hue, application, Emmanuel Rials, mobilité, RCF Notre-Dame



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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