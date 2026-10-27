Le 227e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo passe à table

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"Le mode de diffusion, ce n'est que la cuisine interne". La formule résume la vision d’Emmanuel Rials, invité de Philippe Chapot dans la saison 2 de "Alors là, Chapeau !". Depuis mars 2026, il assure la direction générale de RCF Notre-Dame et de ses 65 radios locales. Son parcours l’a conduit de Skyrock à Fun Radio, RTL2, OÜI FM et Radio J, en passant par une radio rock à Moscou avant la chute de l’URSS. Recruté par Pierre Bellanger avant ses vingt ans, il a notamment dirigé OÜI FM pendant onze ans, défendu le DAB+ dès ses débuts et créé ses propres stations, Paname ! et La Grande Musique.
Au fil de cet entretien, il revient sur ses expériences et sur une conviction qui traverse son parcours : ce que la radio propose à ses auditeurs compte davantage que les moyens techniques utilisés pour le diffuser.
Les applis sont devenues une porte d’entrée vers la radio
L’autre sujet de ce numéro s’intéresse à la place des applications dans les habitudes d’écoute. Pour une partie du public, accéder à la radio signifie désormais ouvrir une application sur son smartphone, que ce soit pour écouter une émission en direct, retrouver un programme en replay ou continuer à suivre une station hors de la portée de son émetteur. Cette évolution pose une question de visibilité aux éditeurs : comment permettre aux auditeurs de trouver facilement leurs contenus dans les boutiques d’applications ? L’article résume cet enjeu en ces termes : "Sans appli, peu importe la qualité de vos programmes, pour certains auditeurs vous n’existez tout simplement pas. Mais avant qu'une appli puisse diffuser votre contenu, il faut que l’auditeur la trouve". Une réflexion sur la distribution numérique et l’accessibilité des programmes radio.
Un rendez-vous à retrouver chaque mardi
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