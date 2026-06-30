Le 214e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo est paru

De la technologie pure à l'audio public, Vincent Benveniste a construit un parcours atypique au service de la radio. Coopération entre acteurs, durabilité des projets, évolution des usages et place de la radio dans un écosystème souvent fragmenté structurent désormais sa vision du secteur. Il revient également sur le rôle des structures publiques, la complémentarité entre les différents canaux de diffusion et la nécessité de bâtir sur la durée plutôt que de céder à la disruption permanente. "La radio est un secteur passionnant parce qu'il oblige à faire bien avec peu. On est dans un univers de mission, souvent public, où l'enjeu n'est pas de disrupter à tout prix, mais de durer et d'évoluer", explique-t-il. Cette approche s'accompagne d'un travail de fond sur la coopération entre les acteurs et l'innovation au service de l'audio.





