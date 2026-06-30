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Mardi 30 Juin 2026 - 06:30

Le 214e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo est paru


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Comment construit-on une carrière au service de la radio quand on vient de la technologie pure ? Comment les régies locales font-elles évoluer leur modèle face à la montée du digital ? Dans ce numéro 214 de La Lettre Pro L'Hebdo, Vincent Benveniste et Nasser Haddad livrent deux regards complémentaires sur les parcours et les métiers qui font vivre aujourd'hui l'écosystème de la radio, de l'audio digital et de la publicité.


Le 214e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo est paru

De la technologie pure à l'audio public, Vincent Benveniste a construit un parcours atypique au service de la radio. Coopération entre acteurs, durabilité des projets, évolution des usages et place de la radio dans un écosystème souvent fragmenté structurent désormais sa vision du secteur. Il revient également sur le rôle des structures publiques, la complémentarité entre les différents canaux de diffusion et la nécessité de bâtir sur la durée plutôt que de céder à la disruption permanente. "La radio est un secteur passionnant parce qu'il oblige à faire bien avec peu. On est dans un univers de mission, souvent public, où l'enjeu n'est pas de disrupter à tout prix, mais de durer et d'évoluer", explique-t-il. Cette approche s'accompagne d'un travail de fond sur la coopération entre les acteurs et l'innovation au service de l'audio.

 


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Dans ce numéro également, Nasser Haddad, ancien champion de France militaire de karaté devenu directeur commercial de zone chez Force 1 Publicité dans les Hauts de France, partage sa méthode au service de la pub locale. Il revient sur les talents de terrain qui font vivre les stations, les enjeux de rentabilité des régies et la valorisation croissante des ressources digitales. "Pour une régie comme la nôtre, l'enjeu est de maintenir une rentabilité tout en faisant évoluer notre offre. Cela passe par une meilleure valorisation de l'ensemble de nos ressources, notamment digitales", observe-t-il. Deux regards complémentaires sur celles et ceux qui font vivre la radio à l'heure de la transformation des métiers et des usages.

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur. Le numéro 214 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.

Tags : audio digital, Force 1 Publicité, Nasser Haddad, publicité locale, radio, régie, Vincent Benveniste



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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