Lancement officiel du DAB+ en Wallonie et à Bruxelles

Francis Goffin, Administrateur-délégué a fait le point sur l’intérêt du DAB+ pour le média radio, la situation de l’audience radio en Belgique, toujours largement dominée par la FM (81% du volume de l’audience), sur l’ambition de convertir cette audience analogique en numérique DAB+ et sur la situation de la compatibilité DAB+ des nouveaux récepteurs et des voitures (qui devraient passer à 100% de compatibilité DAB+ à partir de 2021 grâce à une directive européenne à transposer en droit belge).

Nicolas Bresou, Project Manger de maRadio.be a expliqué tous les aspects de la campagne multimédia de lancement soutenue par un impressionnant plan média de spots en télévision, en radio et en digital, pour une valeur de plus de 1 200 000 euros (du 04/11 au 22/12/19) cordonnée par maRadio.be, grâce aux apports en espaces publicitaires des 15 réseaux FM participants à ce lancement promotionnel et de RTL Belgium et de la RTBF avec leurs 6 chaines de télévision diffusant les spots, ainsi que de RTBF Auvio et RTL Play.