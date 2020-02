Lancement du concours "60 Secondes Radio" 2020

"60 Secondes Radio" est en 2020, libre de toute thématique. Le concours s’ouvre à toutes les formes d'art radio : paysages sonores, collages, proses radiophoniques, soundart, fictions, documentaires de création et genres nouveaux. Trois Grands Prix de 1 000$, 750$ et de 500$ CAD seront décernés en juin 2020 par un jury international. La date de limite pour s'inscrire est le 26 avril 2020, minuit.L'an dernier, plus de 250 artistes originaires de 30 pays ont soumis plus de 190 pastilles sonores au jury de "60 Secondes Radio". Plusieurs radios FM, DAB, web et événements publics ont aussi diffusé en tout ou en partie, les oeuvres inscrites au catalogue de "60 Secondes Radio".Pour participer, c'est ICI